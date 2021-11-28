Петербуржец избил и выстрелил в экс-супругу: женщина просила помощи у соседки

Петербуржец избил и выстрелил в экс-супругу: женщина просила помощи у соседки
Мужчина с пистолетом напал на женщину в Приморском районе. Фото: unsplash.com

Полиция задержадала подозреваемого в Приморском районе Петербурга.

Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 28 ноября.

Накануне вечером к оперативникам обратилась женщина. Она рассказала, что в парадной дома №10 по улице Плесецкой к ней подошла гражданка. Последняя объяснила, что живет на 4 этаже и, что её избил и выстрелил в руку бывший муж.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то выяснили, что 34-летний бывший муж пришел в гости. Молодые люди выпивали, после этого между ними случился конфликт на фоне совместного распития спиртного. Затем мужчина выстрелил в 36-летнюю хозяйку квартиры и скрылся.

Пострадавшей диагностировали открытую рану верхней трети левого предплечья. Через несколько часов обидчика удалось найти. Пьяного мужчину забрали в отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также разыскивается используемое оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гороховой улице из черного «Мерседеса» обстреляли петербуржца.

новости СПб приморский район происшествие стрельба


 

Новости партнеров
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец избил и выстрелил в экс-супругу: женщина просила помощи у соседки
Режиссер Алексей Герман поделился воспоминаниями о Градском
В Петербурге в понедельник обещают метель и -7 градусов
В Красносельском районе за два часа сгорела баня
В «Севкабеле» открылась выставка афиш мультфильмов «Союзмультфильма»
На улице Шотмана мужчина угрожал подорвать кафе
В Ленобласти ожидается похолодание до 17 градусов мороза
На Большеохтинском проспекте горела кухня в ночь на 28 ноября