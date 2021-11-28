Петербуржец избил и выстрелил в экс-супругу: женщина просила помощи у соседки

Мужчина с пистолетом напал на женщину в Приморском районе. Фото: unsplash.com

Мужчина с пистолетом напал на женщину в Приморском районе. Фото: unsplash.com

Полиция задержадала подозреваемого в Приморском районе Петербурга.

Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 28 ноября.

Накануне вечером к оперативникам обратилась женщина. Она рассказала, что в парадной дома №10 по улице Плесецкой к ней подошла гражданка. Последняя объяснила, что живет на 4 этаже и, что её избил и выстрелил в руку бывший муж.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то выяснили, что 34-летний бывший муж пришел в гости. Молодые люди выпивали, после этого между ними случился конфликт на фоне совместного распития спиртного. Затем мужчина выстрелил в 36-летнюю хозяйку квартиры и скрылся.

Пострадавшей диагностировали открытую рану верхней трети левого предплечья. Через несколько часов обидчика удалось найти. Пьяного мужчину забрали в отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также разыскивается используемое оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гороховой улице из черного «Мерседеса» обстреляли петербуржца.