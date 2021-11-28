В Выборгском районе Петербурга иномарка налетела на поребрик, после чего перевернулась

В ночь с 27 на 28 ноября в Выборгском районе произошел неприятный для легковушки Skoda инцидент: автомобиль перевернулся после налета на поребрик.

На проспекте Энгельса в Петербурге 28 ноября в 02:29 произошла авария. Белая Skoda налетела на поребрик, после этого перевернулась и упала на асфальт. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль так и остался лежать на левом боку до приезда экстренных служб. В социальной сети водитель иномарки отметил, что ДТП произошло из-за лихача, который его подрезал перед поворотом на Поклонногорскую улицу.

Виновник ДТП, по словам водителя, с места происшествия скрылся. О пострадавших при столкновении не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе Ленинградской области полиция начала проверку после смертельного ДТП, в результате которого погибла женщина.