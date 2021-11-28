В Тихвинском районе произошло ДТП, унесшее жизнь женщины

В Тихвинском районе произошло ДТП, унесшее жизнь женщины
Пассажирка скончалась от полученных травм. Фото: pixabay.com

В Тихвинском районе Ленинградской области полиция начала проверку после смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 28 ноября.

Днем ранее правоохранители узнали об аварии, случившейся на 156 километре автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь». Оказалось, что 35-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Джетта» неверно выбрал скорость, а также не учел погодные условия и вылетел на встречку. Машина столкнулась с «Тойотой», управлял которой 68-летний гражданин.

В результате аварии 63-летняя пассажирка «Фольксваген Джетта» скончалась на месте, а водитель указанного авто в удовлетворительном состоянии госпитализирован в Тихвинскую межрайонную больницу.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Гражданин под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Коле» произошло смертельное ДТП.

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