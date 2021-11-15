На «Коле» произошло смертельное ДТП

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 13 ноября в 09:45 на 425 км а/д Вологда-Тихвин Р21 Кола.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено Логан» при обгоне по правой обочине совершил касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Мазда Трибьют». После столкновения водитель первая иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении грузовиком.

В результате ДТП водитель «Рено Логана» погиб на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.