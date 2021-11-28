Мужчину, укравшего у 18-летней девушки телефон на Московском, задержали

Мужчину, укравшего у 18-летней девушки телефон на Московском, задержали
Мужчина вытащил телефон из куртки девушки. Фото: pixabay

Правоохранительные органы «взяли» мужчину, который мог украсть у 18-летней гражданки телефон на Московском проспекте Петербурга.

Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция после оперативно-розыскных мероприятий 26 ноября, вечером, на Лиговском проспекте задержала 31-летнего мужчину. Его подозревают в том, что он из куртки молодой девушки вытащил телефон, стоимость которого 30 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в полицию обратилась директор сетевого магазина. Она рассказала, что неизвестный, придя в магазин, набрал в полиэтиленовый мешок 30 флаконов с тушью для ресниц, а затем направился к выходу. Злоумышленник угрожал женщине ножом и заставил выпустить его из магазина.

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