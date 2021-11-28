В России празднуется день матери

Традиционно каждое последнее воскресенье ноября в России празднуется день всех мам. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербурженок с их праздником.

Александр Беглов подчеркнул, что именно материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать все трудности и невзгоды.

«Материнская преданность детям безгранична и способна на подвиги. С праздником, дорогие наши мамы! Здоровья вам и благополучия! Счастья и успехов вашим детям», — пожелал губернатор Петербурга.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге проживает более 600 тысяч семей, из них почти 50 тысяч являются многодетными. Орденом «Мать-героиня» в Северной столице награждены 27 петербурженок. Еще 20 петербургских семей удостоены государственной награды — ордена «Родительская слава», также 140 семей отмечены региональной наградой — орденом «За заслуги в воспитании детей».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября стало известно о церемонии празднества в честь женщин, родивших двойню или тройню в этом году.