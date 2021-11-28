В квартире в Невском районе мужчина ударил знакомую и обокрал ее

В квартире в Невском районе мужчина ударил знакомую и обокрал ее
Мужчина требовал от девушки пароль, чтобы украсть деньги. Фото: pixabay

Полиция задержала злоумышленника в тот же день в парадной дома №18 по улице Руслановская.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

27 ноября в полицию обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что в квартире дома №6 по набережной реки Оккервиль 24-летний парень несколько раз ударил ее и перевел деньги с ее счета к себе на счет посредствам онлайн перевода.

Оказалось, что неприятный инцидент произошел в 9 утра. Пара поругалась, после чего мужчина угрожал девушке физической расправой.

Всего молодой человек перевел 71 тыс. рублей. Затем он скрылся с места преступления.

В этот же день, вечером, подозреваемого задержали в парадной дома №18 по улице Руслановская. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Магнит» пенсионерке порезали сумку: украли почти 100 тысяч.

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