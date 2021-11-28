ВОЗ объяснила, почему пропустили буквы в названии нового штамма COVID

Всемирная организация здравоохранения специально не использовала две буквы греческого алфавита при названии нового штамма коронавируса.
The New York Post собщает, что, по словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, «ню» и «кси» не стали брать, чтобы избежать ярлыков. В связи с этим для нового варианта выбрали наименование омикрон.
«Ню» не стали использовать потому, как буква похожа по звучанию с английским словом «новый»
«Кси» пропустили из-за того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Это могло вызвать нежелательные ассоциации с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство из пациентов в больницах ЮАР, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, являются молодыми людьми.