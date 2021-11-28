ВОЗ объяснила, почему пропустили буквы в названии нового штамма COVID

ВОЗ объяснила, почему пропустили буквы в названии нового штамма COVID
Новый штамм коронавируса назвали омикрон, чтобы избежать навешивания ярлыков. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения специально не использовала две буквы греческого алфавита при названии нового штамма коронавируса.

The New York Post собщает, что, по словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, «ню» и «кси» не стали брать, чтобы избежать ярлыков. В связи с этим для нового варианта выбрали наименование омикрон.

«Ню» не стали использовать потому, как буква похожа по звучанию с английским словом «новый»

«Кси» пропустили из-за того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Это могло вызвать нежелательные ассоциации с лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство из пациентов в больницах ЮАР, зараженных омикрон-штаммом коронавируса, являются молодыми людьми.

ВОЗ коронавирус омикрон-штамм пандемия


 

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