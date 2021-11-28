В Кремле назвали сроки взаимного признания сертификатов о вакцинации с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об «очень позитивных» контактах с ЕС по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

По словам представителя Кремля, сейчас есть все основания полагать, что «в течение какого-то количества месяцев удастся выйти на взаимное признание сертификатов», сообщает ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 9 570 373 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 272 755 летальных исходов, выздоровели 8 268 111 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в фитнес-центрах и ЗАГСах с 15 ноября начали спрашивать QR-коды. При этом уже с 1 декабря ковид-ограничения станут еще жестче.