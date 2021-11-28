Ученые спрогнозировали «колоссальную вспышку» коронавируса в Китае при снятии ограничений

Ученые спрогнозировали «колоссальную вспышку» коронавируса в Китае при снятии ограничений
Вспышка заражения новым штаммом коронавируса зародилась в китайском городе Ухань. Фото: pixabay.com

Математики Пекинского университета провели исследование и пришли к выводу, что Китай может столкнуться с более чем 630 тыс. заражений коронавируса в день, если снимет ограничения на поездки.

Об этом сообщается в опубликованном в China CDC Weekly Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.

По прогнозам экспертов, ежедневное число новых случаев заболевания коронавирусом в Китае достигнет не менее 637 155, если власти страны не примут пандемическую стратегию США.

Эксперты отмечают, что ослабление ограничений на прием туристов также негативно повлияет на показатели заболеваемости ковидом в стране и приведет к «колоссальной вспышке», с котором будет трудно справиться системе здравоохранения Китая.

Ранее ученые из Израиля установили, что если применять миллиметровые волны, то с вероятностью почти 100% можно уничтожить коронавирус на поверхностях за две секунды.

Журнал Environmental Chemistry Letters сообщает, что специалисты из Израиля изучили влияние волн длиной от одного до десяти миллиметров на коронавирусную инфекцию. Ученые выяснили, что радиоволны способны уничтожать коронавирус за несколько секунд. Вероятность опыта составила 99%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для приезжих в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Китай коронавирус ученые


 

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