В Коммунаре загорелась фабрика по производству медицинских масок

В Коммунаре загорелась фабрика по производству медицинских масок
На место инцидента выезжали пожарные. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

По предварительным данным, пожару предшествовал взрыв.

В Гатчинском районе сегодня, 28 ноября, произошел взрыв и пожар на фабрике нетканых материалов «Фанема». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Коммунар. По предварительным данным, сначала раздался взрыв, а после началось возгорание. Обстоятельства пожара на данный момент неизвестны. Случившимся уже заинтересовались в прокуратуре. Там пообещали выяснить все детали пожара.

«В настоящее время по указанному факту УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области зарегистрирован материал проверки, ход и результаты которого взяты на контроль Гатчинской городской прокуратуры»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели полтора часа тушили горящий сарай во Всеволожском районе.

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