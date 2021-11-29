В Выборге дробильщику пытались поджечь входную дверь

В Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 ноября, вечером, в полицию поступило сообщение от 37-летнего мужчины, работающего дробильщиком. Он заявил, что сосед пытался поджечь входную дверь его квартиры.

Через 10 минут прибыли оперативники и установили, что некий мужчина поджег входную дверь по Ленинградскому шоссе дома №43. После своего злодеяния человек скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы изъяли следы пальцев рук и следы горения.