Жители Кингисеппа стоят в очередях на единственный автобус до Петербурга в -17 градусов

Иногда местные распределяются в очереди через социальные сети, чтобы не приходилось стоять на морозе.

Жители Кингисеппа обратили внимание на проблемы с транспортной доступностью Санкт-Петербурга. Они уверяют, что в город можно уехать только на автобусе №841, а желающих чаще всего намного больше, чем мест в салоне. Об этом Gazeta.SPb сообщает «Гражданский патруль».

Одна из пассажирок отмечает, что порой приходится стоять в длинной очереди на протяжении нескольких часов. Сейчас, когда в регион пришла морозная зима, это не всегда просто. Недавно женщине пришлось ждать поездки до Санкт-Петербурга при минус 17 градусах.

Проблем сразу несколько. Во-первых, нет оборудованного места для ожидания автобуса – ни навеса, ни туалета. Во-вторых, сами автобусы, следующие по междугороднему маршруту, тоже оставляют желать лучшего. Пассажиры жалуются на то, что они обычно приходят плохо прогретыми, в автобусах нет достаточно мест для багажа, ремни безопасности справляются со своей задачей плохо, а ведь билет стоит 400 рублей.

Никакой альтернативы при этом нет. Все нелегальные маршрутки убрали, поэтому людям приходится довольствоваться одним автобусом.

В транспортной компании «Кингисеппский автобусный парк» уже прокомментировали жалобы.

«Это промежуточная остановка, на ней автовокзал не предусмотрен. Для удобства граждан арендован туалет в кафе (15 метров от остановки), там же можно посидеть или поесть. Из-за нестабильности транспортного потока по городу иногда возможны незначительные сдвиги по прибытию автобусов на остановку метро «Ленинский проспект» (напомним, вместо 30 минут люди мёрзнут по часу)»,

– объяснили в компании.

«Гражданский патруль» намерен обратиться в администрацию района, чтобы разобраться с ситуацией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Бокситогорске у водителя автобуса обнаружили поддельный сертификат.