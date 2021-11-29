Петербургским водителям сообщили адреса, где с 29 ноября по 5 декабря будут работать фоторадары

Петербургским водителям сообщили адреса, где с 29 ноября по 5 декабря будут работать фоторадары
Петербургским водителям сообщили адреса, где с 29 ноября по 5 декабря будут работать фоторадары. Фото: пресс-служба Комитета по информатизации и связи

Появился список адресов, где за превышение скорости можно будет получить штраф из-за системы передвижных видеокомплексов для фиксации нарушений ПДД с 29 ноября по 5 декабря.

За петербургскими автомобилистами будут следить 40 фоторадаров, фиксирующих нарушения. Информация появилась на сайте Городского мониторингового центра Петербурга, где опубликован список с адресами передвижных видеокомплексов для фиксации нарушений ПДД с 29 ноября по 5 декабря.

В список вошли 40 адресов в разных районах Петербурга. Места работы комплексов еженедельно определяют сотрудники регионального управления ГИБДД. Например, фоторадары стоят на Витебском шоссе, Московском шоссе, Таллинском шоссе, Парашютной улице.

Мобильные комплексы осуществляют фиксацию превышения скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до июня 2022 года президент России поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.

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