Скончалась актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Скончалась актриса фильма &#171;Угрюм-река&#187; Валентина Иванова
Валентина Иванова. Фото: кадр из фильма "Угрюм-река"

Актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова ушла из жизни в возрасте 77-ми лет.

Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой, в котором служила артистка прослужила почти 60 лет.

О причинах смерти неизвестно, также пока неясно, где и когда актриса будет похоронена.

Валентина Иванова отдала Театру имени Ермоловой 58 лет, там она играла с 1963 года.

Кроме картины 1968 года «Угрюм-река» актриса сыграла в шести фильмах-спектаклях, таких как «Лунные воды», «Зеленая комната», «Ложь на длинных ногах», «Андрей Колобов», «Месяц в деревне», «Всегда на марше».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер из российского сериала «Воронины» Михаил Зубов скончался от коронавируса в возрасте 42-х лет.

"Угрюм-река" Валентина Иванова шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова
МИД: в России введут новые ограничения из-за омикрон-штамма
За минувшие сутки с улиц Петербурга было убрано более 3 тысяч кубометров снега
Росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Росгвардейцы задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском
Трое детей погибли в ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае
«Миссис Санкт-Петербург» рассказала, с чем столкнулась на конкурсе красоты
Союз художников в Петербурге оштрафовали на 50 тысяч рублей