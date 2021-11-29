Скончалась актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова

Актриса фильма «Угрюм-река» Валентина Иванова ушла из жизни в возрасте 77-ми лет.

Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой, в котором служила артистка прослужила почти 60 лет.

О причинах смерти неизвестно, также пока неясно, где и когда актриса будет похоронена.

Валентина Иванова отдала Театру имени Ермоловой 58 лет, там она играла с 1963 года.

Кроме картины 1968 года «Угрюм-река» актриса сыграла в шести фильмах-спектаклях, таких как «Лунные воды», «Зеленая комната», «Ложь на длинных ногах», «Андрей Колобов», «Месяц в деревне», «Всегда на марше».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер из российского сериала «Воронины» Михаил Зубов скончался от коронавируса в возрасте 42-х лет.