В Кудрово не смогли разъехаться КамАЗ и иномарка

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Центральной и Пражской. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Центральной и Пражской. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 29 ноября, в Кудрово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Центральной и Пражской. В Сети появилось фото с места происшествия.

«В Кудрово будет весело. Там Камаз и Солярис притерлись на перекрёстке Центральной и Пражской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.