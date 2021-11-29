В Кудрово не смогли разъехаться КамАЗ и иномарка

В понедельник, 29 ноября, в Кудрово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и легкового автомобиля.
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Центральной и Пражской. В Сети появилось фото с места происшествия.
«В Кудрово будет весело. Там Камаз и Солярис притерлись на перекрёстке Центральной и Пражской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.