Стало известно о кончине создателя мультфильма о коте Леопольде Константина Романенко

Стало известно о кончине создателя мультфильма о коте Леопольде Константина Романенко
Стало известно о кончине создателя мультфильма о коте Леопольде Константине Романенко. Фото: кадр мультфильма про кота Леопольда

Советский мультипликатор Константин Романенко скончался в возрасте 72 лет 18 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Скончался создатель мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко. Его супруга подтвердила информацию изданию kp.ru.

Накануне своей смерти Романенко находился на даче в деревне Труфановка вместе с сыном. Внезапно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Когда прибыли медики, стало ясно, что Романенко ушел из жизни. Причиной смерти стал разрыв аневризмы в мозге.

По словам супруги Ксении Романенко, мультипликатор полностью посвящал себя созданию любимого детского персонажа, очень любил свою работу и погружался в нее, как отмечает ФАН.

Константин Романенко работал над созданием таких мультфильмов, как «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда». Также, он был причастен к созданию мультфильмов «Северная сказка», «Великолепный Гоша», «Бюро находок».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 94 году жизни умер народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов.

Константин Романенко Леопольд мультипликация Россия скончался


 

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