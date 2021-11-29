Стало известно о кончине создателя мультфильма о коте Леопольде Константина Романенко

Советский мультипликатор Константин Романенко скончался в возрасте 72 лет 18 ноября, но известно об этом стало только сейчас.
Скончался создатель мультфильма о коте Леопольде Константин Романенко. Его супруга подтвердила информацию изданию kp.ru.
Накануне своей смерти Романенко находился на даче в деревне Труфановка вместе с сыном. Внезапно он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Когда прибыли медики, стало ясно, что Романенко ушел из жизни. Причиной смерти стал разрыв аневризмы в мозге.
По словам супруги Ксении Романенко, мультипликатор полностью посвящал себя созданию любимого детского персонажа, очень любил свою работу и погружался в нее, как отмечает ФАН.
Константин Романенко работал над созданием таких мультфильмов, как «День рождения кота Леопольда», «Клад кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда». Также, он был причастен к созданию мультфильмов «Северная сказка», «Великолепный Гоша», «Бюро находок».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 94 году жизни умер народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов.