В Петербурге 189 классов перешли на «дистанционку» из-за ОРВИ и коронавируса

В Петербурге 189 классов перешли на &#171;дистанционку&#187; из-за ОРВИ и коронавируса
На смешанный формат обучения по заявлению родителей перешел 3 651 ученик. Фото: unsplash.com

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции в Северной столице 189 классов перешли на «дистанционку в 85 школах. Это составляет 0,9% от общего числа классов в городе на Неве.

Как сообщает Комитет по образованию, заявления на смешанный формат обучения подали родители 3 651 школьника. В прошлом году таким образом учились свыше 13 тысяч школьников.

При этом, в настоящее время в связи с неблагоприятной эпидситуацией на время закрыты двери 12 детских садов Петербурга. На карантин ушли 15 групп.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей вакцинировать детей от коронавируса.

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