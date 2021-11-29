Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек
На шахте "Листвяжная" произошла авария. Фото: МЧС

Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 92.

Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.

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