Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90 человек

Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 92.

Всего госпитализированы 80 человек: 45 шахтеров и 35 горноспасателей. За сутки только число госпитализированных горноспасателей выросло на 18, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло ЧП. В этот момент под землей были 285 человек. Погибло 52 человека. По данным источника ТАСС, перед аварией превышений предельно допустимой концентрации метана в шахте не было.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек.