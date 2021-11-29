За вырванный из гражданского дела лист петербуржец может заплатить 200 тыс.

Житель Петербурга вырвал лист из гражданского дела и начал прятать его в рюкзак.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы 29 ноября.

Такой поступок может сулить штрафом в 200 тысяч рублей или же лишением свободы сроком до двух лет.

В сентябре этого Владислав Немов ознакамливался с материалами гражданского дела. Мужчина проходил ответчиком. Чтобы воспрепятствовать правосудию он решил спрятать документ.

Петербуржец, как он утверждал, сильно переживал, поэтому вырвал лист.

Пресс-служба судов отмечает, что нестабильное эмоциональное состояние может грозить Немову штрафом до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты, либо принудительными работами на срок до двух лет, а также арестом до шести месяцев или лишением свободы до двух лет.

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