В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений

В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений
В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге проверили 30 точек общественного питания, из которых 10 продолжило работать после 23 часов вечера.

На улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, на проспекте Испытателей были обнаружены заведения, которые вопреки закону продолжили работать после 23 часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом коронавирусные ограничения нарушило только шесть заведений. У них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников. В ходе дневных рейдов проверено 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг.

По результатам проверок возбуждены административные производства. В пресс-службе губернатора пообещали, что нарушителей оштрафуют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 ноября сообщалось о проведении рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей у семи станций метро.

антикоронавирусные ограничения. ленобласть новости СПб общепит рейды


 

Новости партнеров
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений
Движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года
В Петербурге почти 200 школьных классов учатся на «удаленке» ...
Диетолог рассказала о вреде арахиса
Сильный снег и ветер: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении ...
По уточненным данным, в пожаре на Жени Егоровой погибших нет
Более 80% россиян считают себя счастливыми
В Петербурге вооруженного ножом велосипедиста-насильника заключили под стражу