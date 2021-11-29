В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений

В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге проверили 30 точек общественного питания, из которых 10 продолжило работать после 23 часов вечера.

На улицах Пестеля и Рубинштейна, 4-й Советской, Воронежской, Садовой улицах, Коломяжском и Комендантском проспектах, на проспекте Испытателей были обнаружены заведения, которые вопреки закону продолжили работать после 23 часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом коронавирусные ограничения нарушило только шесть заведений. У них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников. В ходе дневных рейдов проверено 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг.

По результатам проверок возбуждены административные производства. В пресс-службе губернатора пообещали, что нарушителей оштрафуют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 ноября сообщалось о проведении рейдов по борьбе с незаконной уличной торговлей у семи станций метро.