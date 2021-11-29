Спасатели потушили пожар на 2000 «квадратов» в Коммунаре

В понедельник, 29 ноября, в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:34 мск. Пожар произошел на территории фабрики в городе Коммунар на площади 2000 кв.м.

На месте происшествия работают дежурные смены 42, 43, 96 пожарно-спасательных частей Ленинградской области и 103, 105, 106 пожарных частей противопожарной службы региона, служба пожаротушения и руководство Главного управления Ленобласти. Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и 6 единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 7:37 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для временного размещения жителей горевшего дома на улице Жени Егоровой был оперативно выделен автобус. В экстренные службы в понедельник утром, 29 ноября, в 09:27.