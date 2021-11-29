Посетителей Green Park в Славянке эвакуировали после пожарной сигнализации

В культурно‐досуговом центре Green Park в микрорайоне Славянка в Пушкинском районе Петербурга сработала пожарная сигнализация. Посетителей вывели на улицу.

О случившемся стало известно вечером понедельника, 29 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Обстоятельства пока неизвестны», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у хода в КДЦ столпились люди. Очевидцы предположили, что причина — учения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале ноября в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе из-за задымления эвакуировали пациентов. В учреждении рассказали, что в отделении телемедицины проводился демонтаж оконных проемов. Во время работ искра попала на мебель, в связи с чем произошло легкое задымление.