Посетителей Green Park в Славянке эвакуировали после пожарной сигнализации

Посетителей Green Park в Славянке эвакуировали после пожарной сигнализации
Посетителей Green Park вывели на улицу. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

В культурно‐досуговом центре Green Park в микрорайоне Славянка в Пушкинском районе Петербурга сработала пожарная сигнализация. Посетителей вывели на улицу.

О случившемся стало известно вечером понедельника, 29 ноября. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Обстоятельства пока неизвестны», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у хода в КДЦ столпились люди. Очевидцы предположили, что причина — учения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале ноября в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе из-за задымления эвакуировали пациентов. В учреждении рассказали, что в отделении телемедицины проводился демонтаж оконных проемов. Во время работ искра попала на мебель, в связи с чем произошло легкое задымление.

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