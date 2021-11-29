В Ленобласти за неделю состоялось 15 аварийно-спасательных операций

В Ленобласти за неделю состоялось 15 аварийно-спасательных операций
Спасатели совершили 15 выездов на места ЧП. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

За минувшую неделю сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области 15 раз пришли на помощь жителям.

Подробности рассказали в группе службы в социальной сети «ВКонтакте». Так, в период с 22 по 28 ноября, специалисты три раза специалисты участвовали в аварийно-спасательных работах на местах ДТП. При помощи специальных инструментов они вызволяли пострадавших из искореженных машин.

Во время аварийных и поисковых работ было спасено шесть человек. Еще двоим помогли выбраться из леса.

Также в службе отметили, что четыре человека были найдены уже мертвыми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти компания из четырех человек пошла в лес, а вот выти из зеленого массива молодым людям помогли спасатели. Поисковой отряд города Шлиссельбург обнаружил заблудившихся в тот же день.

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