В выходные от COVID-19 привились почти 30 тысяч петербуржцев

В выходные от COVID-19 привились почти 30 тысяч петербуржцев
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице за минувшие выходные, 27 и 28 ноября, участие в вакцинации от коронавируса приняли 29 608 человек.

В пресс-службе комитета по здравоохранению рассказали, что в субботу первым компонентом вакцины привились 8876 жителей Петербурга. Всего на уколы пришли 17 796 человек.

В воскресенье первую прививку сделали 7045 человек. Общее число выполненных инъекций за день составило 11 812.

«Доля вакцинированного взрослого населения в Санкт-Петербурге составляет более 54 процентов», — заявили в комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном намекнули на новые ковид-ограничений на Новый год в Петербурге. Сейчас разрабатывается режим ковид-ограничений, который будет действовать в Северной столице в зимние каникулы. Меры подготавливают с учетом позитивного и негативного сценариев развития ситуации с COVID-19, передает «Радио России».

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