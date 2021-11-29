В ВОЗ странам рекомендовали создать планы реагирования на омикрон-штамм COVID

В ВОЗ странам рекомендовали создать планы реагирования на омикрон-штамм COVID
В организации заявили, что риск в связи с появлением омикрон-штамма является очень высоким. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам подготовить планы реагирования на случай всплеска заболеваемости нового штамма коронавируса «омикрон».

ВОЗ дала рекомендацию государствам обеспечить работу «систем раннего предупреждения» о появлении омикрон-штамма и разработать планы поддержания здравоохранения на случай резкого роста заболеваемости.

Также ВОЗ призвала государства регулярно сообщать об основанной на свидетельствах новой информации об «омикроне» и других штаммах ковида.

В организации заявили, что риск в связи с появлением омикрон-штамма является очень высоким. Согласно предварительным свидетельствам, «омикрон» потенциально способен избегать воздействия иммунитета и заразнее других вариантов SARS-CoV-2. Однако эти данные еще предстоит проверить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями.

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