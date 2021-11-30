В Петербурге ожидаются 7-балльные пробки утром 30 ноября

В Петербурге с утра на дорогах зафиксированы 5-балльные пробки. Во вторник утром, 30 ноября, многие водители столкнулись с заторами, горожане спешат на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» к 8:00, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. К 9 часам утра дорожная ситуация ухудшится до 7 баллов. 4-балльные трудности будут продолжаться вплоть до 13:00.

«Красные» участки замечены на Московском, Лиговском, Невском, Малоохтинском проспектах, Народной улице, проспекте Маршала Жукова, на набережных Обводного канала и реки Фонтанки. В центре города пробки собрались у станций метро «Гостиный двор», «Горьковская», «Обводный канал».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 30 ноября, во второй половине дня пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем столбики термометров покажут до -3…-5.