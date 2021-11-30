В Тосненском районе загорелся частный дом

В Тосненском районе загорелся частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 30 ноября в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 01:37 мск.

В поселке Ульяновка горел частный дом на площади 60 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 111 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 86 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники. Справиться с огнем удалось в 02:59 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два автомобиля устроили ДТП на пересечении Испытателей и Коломяжского.

пожар происшествия тосненский район.


 

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