В Ленобласти в первый день зимы ожидаются гололедица и снег

В Ленобласти в первый день зимы ожидаются гололедица и снег
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 1 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит -5…-10 градусов, в ночное время суток столбики термометров покажут местами до -13 гр. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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