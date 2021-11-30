Пьяные посиделки на Плесецкой закончились огнестрельным ранением

В Приморском районе Петербурга женщина получила огнестрельное ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 27 ноября в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что в парадной дома 10 по улице Плесецкой к ней обратилась местная жительница, которая сообщила, что её избил и выстрелил в руку бывший муж.

По предварительной информации, находившийся в гостях мужчина 1987 года рождения во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, из неустановленного пистолета произвел выстрел в хозяйку квартиры и скрылся.

Пострадавшую госпитализировали с открытой раной верхней трети левого предплечья. После оказания медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии, женщину направили на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.