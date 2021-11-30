Пенсионер из Бокситогорска вложил 1,3 млн рублей в сомнительную онлайн компанию

Пенсионер из Бокситогорска вложил 1,3 млн рублей в сомнительную онлайн компанию
Пенсионер пытается вернуть свои деньги. Фото: pixabay

Мужчина делал вклады в течение месяца, а теперь не может вернуть средства.

В Ленинградской области предприимчивый пенсионер вложил крупную сумму в сомнительную компанию и теперь не может вернуть деньги. Как стало известно Gazeta.SPb, мужчина 1955 год рождения, проживающий в Бокситогорске, делал вклады с начала ноября 2021 года. Всего за несколько недель от отдал компании 1,3 миллиона рублей, чтобы получать проценты. Когда пенсионер захотел вернуть деньги, то получил отказ.

Искать справедливость мужчина отправился к сотрудникам правоохранительных органов. Там возбудили уголовное дело из-за мошенничества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники обманули пенсионера более чем на 1 млн рублей в Невском районе.

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