На «Южном полукольце» иностранец сбил упавшего с тротуара мужчину

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.
В Ломоносовском районе 29 ноября произошла жесткая авария, которая стала причиной смерти пешехода. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на автодороге «Южное полукольцо» у деревни Большая Ижора.
По предварительным данным, житель деревни Пеники упал с тротуара прямо на проезжую часть и угодил под колеса легковушки, которой управлял гражданин Боснии и Герцеговины. В результате мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.
Отмечается, что иностранец в 2021 году не привлекался к административной ответственности. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях.