На «Южном полукольце» иностранец сбил упавшего с тротуара мужчину

На «Южном полукольце» иностранец сбил упавшего с тротуара мужчину
Мужчина скончался из-за серьезности травм. Фото: Pixabay

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.

В Ломоносовском районе 29 ноября произошла жесткая авария, которая стала причиной смерти пешехода. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел на автодороге «Южное полукольцо» у деревни Большая Ижора.

По предварительным данным, житель деревни Пеники упал с тротуара прямо на проезжую часть и угодил под колеса легковушки, которой управлял гражданин Боснии и Герцеговины. В результате мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте.

Отмечается, что иностранец в 2021 году не привлекался к административной ответственности. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях.

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