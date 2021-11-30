ДТП в Кингисеппском районе унесло жизни четырех человек

ДТП в Кингисеппском районе унесло жизни четырех человек
Погибли 4 человека. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 ноября в 00:35 на 42 км + 300 м а/д «Подъездной путь к Морскому торговому порту Усть-Луга», водитель «Фольксваген Поло» при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении самосвалом, после чего врезался в КАМАЗ. Иномарка улетал в кювет и опрокинулась.

В результате происшествия погибли водитель и три пассажира иномарки. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспектов Энгельса и Пархоменко произошло ДТП с участием бетономешалки и легкового авто. В результате столкновения пострадал водитель легковушки.

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