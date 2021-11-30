Домушник вынес из дома в Низино сейф с валютой и драгоценностями на 12 млн

В Ломоносовском районе Ленобласти произошла крупная кража.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленник проник в частный дом в деревне Низино, похитил сейф, в котором были 65 тысяч рублей, 2 тысячи долларов, 2 тысячи евро, документы, ключи от машин и драгоценности.

Общая сумма ущерба составила более12 млн рублей. Служебная собака Трамонтана в 150 метрах от дома в лесу нашла похищенный сейф со следами взлома. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые разыскиваются.

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