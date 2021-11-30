КГА выдал план для реконструкции метро «Фрунзенская» в Петербурге

КГА выдал план для реконструкции метро &#171;Фрунзенская&#187; в Петербурге
КГА выдал план для реконструкции метро "Фрунзенская" в Петербурге. Фото: ГКА

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга выдал градостроительный план земельного участка для реконструкции станции метро «Фрунзенская».

КГА выдал градплан участка на Московском проспекте, 71. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на организацию.

Станцию метро «Фрунзенская» планируют закрыть в середине 2022 года на реконструкцию вестибюля. Строительные работы могут быть завершены только в 2026 году.

По сообщению РБК, новым проектом станции предусмотрен фасад их трех ярусов, облицованный юрским камнем и испанским известняком. Верхние этажи фасада оформлены в виде аттика. На верхних этажах разместится Единый диспетчерский центр метрополитена, главный диспетчерский зал которого спроектирован в виде амфитеатра с куполом. Этот проект был разработан московским ООО «Архитектурное Бюро А.С.+».

Во время проведения работ станция «Фрунзенская» функционировать не будет, — поезда будут проходить ее без остановки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что проект станции метро «Фрунзенская» представили на заседании Градостроительного совета восьмого сентября. Проект выполнен в конструктивистском стиле. Станцию оборудуют пандусами.

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