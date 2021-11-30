Малоэтажное жилье в Петербурге: исторические традиции застройки в симбиозе с европейской самодостаточностью

В настоящее время в Петербурге среди проектов жилых зданий все чаще реализуются те, что представляют малоэтажные здания. Сложившуюся на строительном рынке ситуацию можно назвать исторической, кроме того, предложение соответствует спросу.

Так, только за первую половину 2021 года доля тех, кто хотел бы приобрести квартиры в малоэтажках достигла 11%, что в два раза больше, чем за период с 2013-го по 2019-й. Причину такого интереса горожан к подобным жилым комплексам раскрыли ведущие городские девелоперы, редевелоперы и архитекторы.

Тренд на деурбанизацию

Шум и суета большого города наводят людей на мысли о более спокойном и размеренном ритме жизни, свойственном больше пригородам. И это не удивительно, ведь переезд в более малый населенный пункт в черте города может стать защитой, например, от стресса, толп на улице, а также гарантировать близость к природе. Однако переселение в собственный загородный дом — шаг довольно радикальный, а жилье в пригороде рассматриваться как некая “золотая середина”.

По словам вице-президента группы компаний “Springald” Виталия Никифоровского, желание горожан жить в более малых населенных пунктах объясняется тем, что большая часть их них провела свое детство как раз в таких небольших дворах. Это взывает у людей ностальгию и теплые чувства.

Во всех смыслах окно в Европу

Невысокие исторические дома и современные жилые комплексы напоминают архитектурный облик многих европейских городов: Хельсинки, Таллина, Риги, Стокгольма. И Петербург в их ряду не исключение. Новые жилые проекты в виде относительно невысоких зданий продолжают прекрасную архитектурную традицию. «Подобные жилые комплексы отличаются лаконичным европейским стилем, камерностью и уютностью, подчеркнула руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

«Все больше растет запрос не просто на жилье как квадратные метры, а на среду обитания”,

— заявила главный архитектор архитектурного бюро “Нескучный сад” Елена Шикова.

По мнению Никифоровского, малоэтажные застройки создают меньшую нагрузку на существующую вокруг инфраструктуру, уступают в озеленении и просторе на всем земельном участке, технологичности, отсутствии машин. Помимо прочего — это еще и гармоничная архитектура. В современный период дома небольшой высотности долгое время позиционировались как жилье бизнес- и элиткласса. Теперь такие стали появляться в классе комфорт.

Европейская философия

Зачастую в основе подобных проектов заложена так называемая “европейская философия” домостроения. По словам экспертов, это объясняется тем, что такие жилые комплексы самодостаточны, то есть на их территории может появиться, например, парадная площадь, где у жителей будет возможность проводить собственные мероприятия.

Как рассказала Елена Шикова, застройщики часто стараются привязать к своим комплексам специальные «фишки», которые будут выступать их отличительной чертой. Она напомнила современный жилой район в Хельсинки — Arabianranta. Название ему дала бывшая керамическая фабрика Arabia. А застройщик 15 лет назад решил продолжить историю постройки, используя в оформлении фасадов керамику.

С учетом большинства всех вышеперечисленных требований реализуется масштабный проект комфорт-класса ЖК “Парадный ансамбль”, расположенный в престижном Московском районе. Жилой комплекс на углу Волхонского и Пулковского шоссе, по замыслу застройщика Setl Group, станет олицетворением загородной жизни со всеми преимуществами города в черте квартала.

По словам генерального директора «Петербургской Недвижимости» Олега Пашина, жильцам «Парадного ансамбля» будет максимально уютно и комфортно благодаря соразмерной человеку архитектуре, современному парковому пространству и развитой внутренней инфраструктуре жилого комплекса.

Горожане смогут прогуляться в собственном всесезонном парке, посетить парадную площадь и пройтись по пешеходному бульвару, который протянется через весь квартал. В одной его части будет организован водоем с рестораном на воде, а также ярмарочное пространство. В другой расположится более тихая и спокойная зона – будет построен храм и зоны отдыха.

Дети смогут играть на площадках SetlKids, наполненных уникальным игровым оборудованием, разработанным совместно с психологами. Любителям активного отдыха подойдет спортивная зона SetlSport и стадион городского масштаба.

Архитектура будет гармонировать с зеленым ландшафтом — фасады жилых домов выполнят из керамогранита природных оттенков, а также кирпича. В холлах будут организованы колясочные и малошумные лифты. Большинство дворов закроют от машин, автомобили можно будет оставлять в подземных и надземных паркингах.

Что касается квартир, первыми в продажу поступили жилплощади от 24 до 60 кв. м. из третьего корпуса, состоящего из трех пятиэтажных секций. Будущим жильцам предлагаются студии с двумя окнами, европланировки с просторными кухнями, террасами и остекленными лоджиями, в которых использованы: кварцвиниловый ламинат, гладкие обои под покраску, крупноформатная плитка в ванной, лаконичные белые двери и натяжные потолки во всех помещениях. Во всех — чистовая отделка Nord Line в цветовых вариантах White и Silver.

Цены на квартиры стартуют от 3,85 млн рублей. Срок сдачи первой очереди намечен на 2 квартал 2024 года.