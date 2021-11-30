Вирусолог перечислил характерные симптомы «омикрон» штамма

Вирусолог перечислил характерные симптомы «омикрон» штамма
Коронавирус. Фото: unsplash

У пациентов, зараженных новым штаммов, не пропадает обоняние и нет высокой температуры.

Вирусолог Евгений Тимаков рассказал о характерных симптомах при заражении новым штаммов коронавирусом «омикрон». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что обнаружить появление штамма удалось именно благодаря смене клинической картины. У пациентов не пропадало обоняние и не поднималась температура, зато они жаловались на утомляемость, головные боли, усталость и слабость. Для многих из них новость о заражении коронавирусом оказалась неожиданностью.

Пока что врачи не видят серьезного течения заболевания у тех, кто заболел «омикроном», летальные исхода также наблюдаются редко. Но пока говорить об этом наверняка рано, так как нужно выждать время.

«Штаммы теряют свое существование, когда их вытесняют более активные штаммы. Например, мы уже не видим циркуляции уханьского штамма коронавируса. «Дельта» вытеснила «альфу» и «бету». Их стало очень мало. Сейчас вопрос — вытеснит ли «омикрон» штамм «дельта»,

— объяснил вирусолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт советует отказаться от поездок за границу из-за «омикрона».

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