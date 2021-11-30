Эксперт советует отказаться от поездок за границу из-за «омикрона»

Эксперт советует отказаться от поездок за границу из-за «омикрона»
Поездки за границу стоит сократить, считает эксперт. Фото: pixabay.com

Он считает, что это позволит помешать распространению нового штамма коронавируса.

Экс-директор центра «Вектор» Сергей Нетесов предложил ограничить поездки за границу в связи с распространение нового штамма коронавируса «омикрона». Об этом сегодня, 30 ноября, пишет ТАСС.

Специалист отметил, что пока об «омикроне» нет точных данных, но у ученых он вызывает опасения. Пока что можно с уверенностью сказать, что он довольно опасен и коварен.

«Главное, что надо сделать, — это не выпускать из страны без прививки и отслеживать всех влетающих. Просто необходимо пускать за границу только вакцинированных людей, чтобы они нам ничего обратно не привозили, потому что они нам привезли уже все что только можно»,

— сказал Нетесов.

К слову, российские эксперты уверены, что от «омикрона» отлично спасает «Спутник V» — как минимум минимизирует риск тяжелого течения болезни и летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач-инфекционист призвал не паниковать из-за нового омикрон-штамма.

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