В Петербурге завод «Ниссан» выплатит 2,6 млн рублей рабочему, оставшемуся без стопы

В Петербурге завод «Ниссан» выплатит 2,6 млн рублей рабочему, оставшемуся без стопы
Мужчина получил компенсацию. Фото: pixabay

Защита требовала компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге суд взыскал с завода «Ниссан» компенсацию морального вреда в пользу работника Алексея Киселева, который остался без стопы из-за несчастного случая на производстве. Об этом сегодня. 30 ноября, сообщает «Фонтанка».

Адвокат Киселева отметил, что они просили о компенсации в размере 3,5 миллионов рублей. Напоминаем, что инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда мужчина из-за неосторожности коллеги лишился стопы и утратил работоспособность на 70%, получив вторую группу инвалидности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе.

завод компенсация Ниссан новости СПб суд


 

Новости партнеров
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге завод «Ниссан» выплатит 2,6 млн рублей рабочему, оставшемуся ...
В Петербурге в новогоднюю ночь метро не будет работать круглосуточно
В Калининском районе заключили договор с одним дворником-волонтером
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев заражения ковидом
В Ленобласти от снега вычистили 13 тысяч километров трасс и обочин
В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 69 человек
В Ленобласти еще 379 человек заразились коронавирусом
Караулов вспомнил, как Градского доставляли на съемки «Голоса» на носилках