В Петербурге завод «Ниссан» выплатит 2,6 млн рублей рабочему, оставшемуся без стопы

Защита требовала компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге суд взыскал с завода «Ниссан» компенсацию морального вреда в пользу работника Алексея Киселева, который остался без стопы из-за несчастного случая на производстве. Об этом сегодня. 30 ноября, сообщает «Фонтанка».
Адвокат Киселева отметил, что они просили о компенсации в размере 3,5 миллионов рублей. Напоминаем, что инцидент произошел в ноябре 2018 года. Тогда мужчина из-за неосторожности коллеги лишился стопы и утратил работоспособность на 70%, получив вторую группу инвалидности.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе.