Дворцовая площадь и Невский проспект оставили без празднеств 31 декабря

Дворцовая площадь и Невский проспект оставили без празднеств 31 декабря
Ёлка на дворцовой в Новый год. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

К новому году в Петербурге будут действовать дополнительные коронавирусные ограничения. Кроме того, в городе отказались проводить праздничные мероприятия на Дворцовой площади и Невском проспекте.

Внимание на это обратил временно исполняющий обязанности главы комитета по культуре Федор Болтин на онлайн встрече в ТАСС. Так как массовых мероприятий на Дворцовой не планируется, власти призывают петербуржцев праздновать Новый год дома.

По его словам, метро будет работать как обычно, однако ни увеличения кол-ва транспорта, ни работы всю ночь не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном сейчас разрабатывается режим ковид-ограничений, который будет действовать в Северной столице в зимние каникулы. Меры подготавливают с учетом позитивного и негативного сценариев развития ситуации с COVID-19.

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