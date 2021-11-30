Дворцовая площадь и Невский проспект оставили без празднеств 31 декабря

К новому году в Петербурге будут действовать дополнительные коронавирусные ограничения. Кроме того, в городе отказались проводить праздничные мероприятия на Дворцовой площади и Невском проспекте.

Внимание на это обратил временно исполняющий обязанности главы комитета по культуре Федор Болтин на онлайн встрече в ТАСС. Так как массовых мероприятий на Дворцовой не планируется, власти призывают петербуржцев праздновать Новый год дома.

По его словам, метро будет работать как обычно, однако ни увеличения кол-ва транспорта, ни работы всю ночь не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном сейчас разрабатывается режим ковид-ограничений, который будет действовать в Северной столице в зимние каникулы. Меры подготавливают с учетом позитивного и негативного сценариев развития ситуации с COVID-19.