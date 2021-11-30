Суточное число заражений COVID в России упало до минимума с середины октября

Менее 33 тыс. больных COVID-19 за одни сутки в России выявили впервые с 15 октября.

Об этом стало известно сегодня, 30 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 636 881 случай коронавируса.

Смертность от болезни почти не меняется — более 1,2 тыс. россиян в сутки умирает от COVID-19 уже 21-й день подряд. За последние сутки к летальному исходу болезнь привела в 1 229 случаях, за все время пандемии скончались 275 193 человека. Полностью выздоровел еще 33 442 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о характерных симптомах при заражении новым штаммов коронавирусом «омикрон».