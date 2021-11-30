В лесу Ленобласти умер мужчина: тело вывозили на квадроцикле

Причины, по которым погиб мужчина, пока что не называются.

В Ленинградской области из леса вывозили тело мужчины. Он умер недалеко от деревни Ганнибаловка. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

Со спасателями связался мужчина, который рассказал о смерти знакомого. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. Тело 58-летнего мужчины пришлось везти по лесу на квадроциклах. Непонятно, что именно стало причиной летального исхода, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в лесу у Форносово обнаружили труп в одном носке. На вид умершему мужчине около 40-55 лет. Перед смертью он был одет в трусы, футболку и один носок. Эксперты установили, что скончался мужчина около двух-трех недель назад. Насильственных признаков смерти не обнаружено.