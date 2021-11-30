В парке «Монрепо» до 17 декабря закрылись «Грот желаний» и «Край света»

В парке «Монрепо» до 17 декабря закрылись «Грот желаний» и «Край света»
В парке будут проводиться работы. Фото: скриншот "Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО»" "Вконтакте"

В парке «Монрепо» закрылись для посетителей «Грот желаний» и «Край света». Причиной этого стали плановые работы.

Об этом стало известно сегодня, 30 ноября. Подробности рассказали в официальной группе музея-заповедника ВКонтакте.

«По информации, полученной от АО «ПО «Возрождение», до 17 декабря на территории от Хижины отшельника и до Края света будут проводиться плановые работы по устройству деревянных настилов из лиственницы», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории Выборгского замка заметили лису. Животное, по информации очевидца, пытается выбраться с территории, однако пока млекопитающему этого не удалось. Сердобольные пользователи сети пишут, что неплохо бы покормить лисичку, однако другие комментаторы утверждают, что тогда зверя будет не выгнать с территории.

выборг Парк Монрепо


 

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