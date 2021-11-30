На Невском путепроводе две фуры перекрыли проезд

Фуры заблокировали проезд на Невском путепроводе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Фуры заблокировали проезд на Невском путепроводе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Очередной дорожный инцидент с участием фур произошел на Невском путепроводе. Большегрузы заблокировали проезд по двум полосам.

Неподвижные машины заметили вечером во вторник, 30 ноября. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Встали две фуры, проезда нет», — написал автор записи.

На кадрах видно, что движение в одну из сторон оказалось полностью перекрыто. По предварительным данным, большегрузы забуксовали на заснеженной трассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП на Народной заблокировало проезд и собрало огромную пробку. Оставшуюся для движения полосу занял большегруз. Фура застыла на месте из-за невозможности подъема в горку по заснеженной дороге. За участниками дорожно-транспортного происшествия собралась огромная пробка.