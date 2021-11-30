В подвале жилого дома в Тосно нашли боеприпас времен войны

В подвале жилого дома в Тосно нашли боеприпас времен войны
Снаряд обезвредили. Фото: пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Тосно взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времен войны. Боеприпас нашли в подвале жилого дома.

Об опасной находке стало известно во вторник, 30 ноября. В 10:45 сотрудникам Росгвардии поступило сообщение об обнаружении в подвале одного из подъездов дома 3 на улице Боярова предмета, похожего на старый боеприпас.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, жильцы дома были эвакуированы в автобусы до окончания всех работ.

Прибывшие взрывотехники ОМОН выяснили, что в подвале находился неразорвавшийся 75-миллиметровый артиллерийский бронебойно-трассирующий снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за день обезвредили два боеприпаса времен ВОВ.

омон снаряд времен ВОВ тосно


 

Новости партнеров
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В подвале жилого дома в Тосно нашли боеприпас времен войны
В России разработали тест для выявления омикрон-штамма COVID
На Невском путепроводе две фуры перекрыли проезд
«ГАЗель» протаранила легковушку на перекрестке Салова и Белградской
На Дальневосточном проспекте установят светофор на нерегулируемом ...
Автобус 169А теперь будет ходить до метро «Чернышевская»
Роспотребнадзор: в России омикрон-штамм коронавируса пока не выявлен
В Курортном районе закончен ремонт Советской улицы