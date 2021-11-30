В подвале жилого дома в Тосно нашли боеприпас времен войны

Снаряд обезвредили. Фото: пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Снаряд обезвредили. Фото: пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Тосно взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд времен войны. Боеприпас нашли в подвале жилого дома.

Об опасной находке стало известно во вторник, 30 ноября. В 10:45 сотрудникам Росгвардии поступило сообщение об обнаружении в подвале одного из подъездов дома 3 на улице Боярова предмета, похожего на старый боеприпас.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, жильцы дома были эвакуированы в автобусы до окончания всех работ.

Прибывшие взрывотехники ОМОН выяснили, что в подвале находился неразорвавшийся 75-миллиметровый артиллерийский бронебойно-трассирующий снаряд немецкого производства времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за день обезвредили два боеприпаса времен ВОВ.