В Сан-Марино привезли первую партию вакцины «Спутник Лайт»

В Сан-Марино привезли первую партию вакцины &#171;Спутник Лайт&#187;
Большая часть жителей Сан-Марино вакцинированы "Спутником V". Фото: sputnikvaccine.com/rus

В самую маленькую и самую древнюю республику в мире поступила первая партия однокомпонентной российской вакцины «Спутник Лайт».

Об этом во вторник, 30 ноября, пишет ТАСС.

В местном Институте социальной безопасности заявляют, что эти четыре тысячи доз уготовлены для ревакцинации населения республики. Стоит заметить, что большая часть горожан вакцинированы «Спутником V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изучение эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового омикрон-штамма займет три недели, заявил главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева телеканалу CNBC.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины «Спутник V», что от нее растут волосы у мужчин.

вакцина сан-марино спутник лайт


 

Новости партнеров
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сан-Марино привезли первую партию вакцины «Спутник Лайт»
В Пулково вечером 30 ноября задержали 7 авиарейсов
Студенты академии на Салова толкали застрявшую в снегу фуру
В Гатчинском районе загорелся частный дом
Циклон «Бенедикт» устроил мощный снегопад в Петербурге
Козырек торгового центра в Кировске рухнул от навалившегося снега
На пересечении Академика Байкова и Светлановского не смогли разъехаться две ...
Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до двух суток