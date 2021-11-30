В Сан-Марино привезли первую партию вакцины «Спутник Лайт»

В самую маленькую и самую древнюю республику в мире поступила первая партия однокомпонентной российской вакцины «Спутник Лайт».

Об этом во вторник, 30 ноября, пишет ТАСС.

В местном Институте социальной безопасности заявляют, что эти четыре тысячи доз уготовлены для ревакцинации населения республики. Стоит заметить, что большая часть горожан вакцинированы «Спутником V».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что изучение эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового омикрон-штамма займет три недели, заявил главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева телеканалу CNBC.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург пошутил о побочных явлениях вакцины «Спутник V», что от нее растут волосы у мужчин.