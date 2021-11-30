Композитор Максим Дунаевский женился в восьмой раз

Максим Дунаевский в очередной раз связал себя узами брака. Фото: кадр из фильма

Максим Дунаевский в очередной раз связал себя узами брака. Фото: кадр из фильма

Законной супругой стала музыковед Алла Новоселова.

Страсти в жизни Народного артиста России, композитора Максима Дунаевского не утихают. Знаменитость женился в восьмой раз. Об этом он заявил в эфире передачи «Ты не поверишь!».

О личности избранницы сообщает Утро.ру. Женщина моложе мужа на 35 лет. Стоит отметить, что еще совсем недавно звезда утверждала, что не планирует официально регистрировать отношения, якобы это ненужный официоз.

76-летний Максим Дунаевский не собирается заводить детей. Он заявил, что отец должен успеть поставить ребенка на ноги. От предыдущих отношений у композитора есть трое взрослых детей. Сын Дмитрий и две дочери — Алина и Полина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Малафеев подает на развод после девяти лет брака.