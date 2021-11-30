Грузовик с мукой застрял в снегу у Большеохтинского моста и собрал пробку

Грузовик с мукой застрял в снегу у Большеохтинского моста и собрал пробку
Пробка на Большеохтинском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Петербургские автомобилисты все еще стоят в пробках. Один из заторов собрался у Большеохтинского моста из-за застрявшего в снегу грузовика с мукой.

Об этом очевидцы рассказали вечером во вторник, 30 ноября. Кадрами затора горожане поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, грузовик не смог проехать по заснеженной дороге. Из-за вставшего посреди дороги транспорта образовалась огромная пробка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга от последствий снегопада пострадала машина «Водоканала». Водитель транспортного средства попытался объехать пробку, но застрял в снегу. Судя по кадрам, серый «Ниссан» не пропустил черный «Хендай», в результате чего и произошло столкновение. Машина «Водоканала» пыталась объехать место ДТП, но застряла в снегу.

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