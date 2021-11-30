Машина «Водоканала» застряла в снегу, объезжая ДТП на Выборгской набережной

Очередное ДТП в непростую для автомобилистов погоду произошло в Выборгском районе Петербурга.

Дорожный инцидент случился во вторник, 30 ноября, на углу Выборгской набережной и улицы Смолячкова. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, серый «Ниссан» не пропустил черный «Хендай», в результате чего и произошло столкновение. Машина «Водоканала» пыталась объехать место ДТП, но застряла в снегу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одной жертвой последствий снегопада стала фура на пересечении Бухарестской улицы с Салова. Большегруз застрял в снегу. На помощь водителю пришли сотрудники и студенты СПб ГБПОУ «Академия Транспортных Технологий». Еще две фуры встали на Невском путепроводе. Большегрузы не смогли проехать по заснеженной дороге, в результате чего заблокировали проезд по двум полосам.