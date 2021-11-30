Студенты академии на Салова толкали застрявшую в снегу фуру

Студенты академии на Салова толкали застрявшую в снегу фуру
Фура не смогла проехать по заснеженной дороге на Салова. Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Большегруз не смог проехать по заснеженной дороге на пересечении Бухарестской улицы с Салова.

Дорожный инцидент случился вечером во вторник, 30 ноября, произошел неподалеку от СПб ГБПОУ «Академия Транспортных Технологий». Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На помощь водителю большегруза пришли сотрудники и студенты указанного учебного заведения. На кадрах видно, что транспорт оказался окутан сугробами.

«Молодцы, не прошли мимо», — написал подписчик.

Напомним, вечером 30 ноября петербуржцы застряли в 10-балльных пробках. Нормализоваться ситуация на дорогах должна только к 22:00. Заторы собрались на городских трассах еще до часа пик из-за ухудшения погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередной дорожный инцидент с участием фур произошел на Невском путепроводе. Большегрузы заблокировали проезд по двум полосам.

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